1.盤後時段臺指期084今天18時00分(較開盤參考價) 下跌12.00點，為22,425.00點。
2.盤後時段小臺指期084今天18時00分(較開盤參考價) 下跌12.00點，為22,423.00點。
3.盤後微臺指期084今天18時01分(較開盤參考價) 下跌7.00點，為22,428.00點。
4.盤後時段電子期084今天16時40分(較開盤參考價) 上漲0.25點，為1,207.10點。
5.盤後時段小型電子期084今天18時01分(較開盤參考價) 下跌1.15點，為1,205.70點。
6.盤後時半導體30期貨084今天15時03分(較開盤參考價) 下跌5點，為6,149點。
7.盤後時段元大台灣50ETF期貨094今天17時43分(較開盤參考價) 上漲0.15點，為184.25點。
8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨084今天13時21分(較開盤參考價) 上漲0.11點，為38.92點。
9.盤後時段美國道瓊期貨094今天17時59分(較開盤參考價) 下跌28.00，為40,998.00點。
10.盤後時段美國標普500期124今天15時34分(較開盤參考價) 上漲10.25，為5,703.00點。
11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時02分(較開盤參考價) 下跌22.00點，為19,887.00點。
12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時35分(較開盤參考價) 上漲5.50點，為5,290.00點。
13.盤後時段富時100指數期貨094今天17時33分(較開盤參考價) 下跌37.00點，為8,326.00點。
14.盤後時臺幣黃金期貨104今天17時56分(較開盤參考價) 上漲13.5點，為9,734.00點。
15.盤後時布蘭特原油期貨104今天16時39分(較開盤參考價) 下跌23.50點，為2,448.50點。
16.盤後時台積電期貨084今天18時03分（較開盤參考價）下跌1.00點，為972.00點。
資料來源：台灣期貨交易所
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