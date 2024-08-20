民眾黨陷政治獻金風波，中評會今約談時任競總總幹事黃珊珊、時任競總財務長李文宗、委任會計師端木正3人。歷經將近4小時討論，民眾黨中評會稍早做出決議，李文宗、端木正開除黨籍，黃珊珊則是停權3年。民眾黨中評會表示，黃珊珊與會答詢時，自承願意承擔政治責任，因此中評會決議將黃珊珊停權3年，並由中評會成立專案調查小組，若後續調查有涉入案情情節重大，將再行議處。

民眾黨中評會表示，近日外界對於該黨處理政治獻金款項程序相關爭議多有質疑，黨員黃珊珊身為競選總幹事，對於選舉所有行政業務應有最終核決之權利，惟相關申報作業存在多處瑕疵，除有政治獻金之「漏報」、接續的「短差」，以及後續的「涉虛報疑雲」等情事外，又有簽證會計師同時受任辦理記帳事務兼具記帳及簽證雙重角色的重大錯誤，已嚴重影響本黨黨譽。

中評會說，本案雖仍在台北地檢署偵查中，但黃珊珊自1998年起數次參與競選活動，且曾任台北市議員、台北市副市長及現任立法委員，除對於我國政治獻金申報制度及細節具有豐富經驗，又具律師資格，應對政治獻金法、中華民國刑法等規範相當熟稔，卻仍使本黨陷入清廉問題之疑雲，顯已與本黨要求政治人物應高度自律之要求有所違背。

中評會指出，黃珊珊與會答詢時，亦自承願意承擔政治責任。經中評會評議，決定將黃珊珊停權三年，亦即停止黨內中央委員、立法院黨團幹部職務，並由中評會成立專案調查小組，若後續調查有涉入案情情節重大，將再行議處。

中評會說，同案競選總部財務長李文宗、黨員端木正則因違失情節重大，嚴重傷害該黨形象，予以除名處分。

針對本案引發支持者及社會大眾對本黨政治獻金帳務的質疑，中評會強調，民眾黨向來以正直誠信態度面對台灣民眾，本次事件發生後將記取教訓，重新檢討相關處置作為，避免瑕疵再次發生。