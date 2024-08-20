JR東日本及PASMO協議會週三（20）宣布，先前由於半導體短缺而暫停發行的交通智慧卡IC卡Suica（俗稱西瓜卡）和PASMO的記名式實體卡片，將於9月1日起重新開始販售。

綜合日本《NHK》以及《東京新聞》20日報導，去年（2023）8月，西瓜卡和PASMO記名式卡片因半導體短缺問題停止發行，而無記名式卡片，更是早在6月就停止販售，根據JR東日本的說法，由於半導體供應前景改善，已經可以確保穩定的供應量，因此決定恢復記名式卡片的發行販售。

不過，無記名式卡片的發行將繼續暫停，因為現有的半導體卡片數量無法滿足需求，JR東日本表示仍存在供應不足的風險。該公司將繼續提供新的兒童卡和身障卡，以及卡片故障或遺失時的補發服務。

《ITmedia》報導，如果由於未來的銷售狀況而難以獲得必要的庫存，可能還會再次暫停販售記名式卡片。

根據JR東日本的數據，交通系電子支付的使用次數持續增加，上個月首次突破每月3億次的使用量。