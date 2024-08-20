嘉義一名男子阿德（化名）在同事小美（化名）未及抗拒之際，以雙手揉捏她的脖子和肩膀，藉此觸摸其身體隱私部位，對其進行性騷擾。一審法官做出不起訴處分，後告訴人聲請再議，台南檢察高分院發回續查。偵查後，認定適合以簡易判決處刑，最終判決阿德拘役30日，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，阿德與小美同在嘉義縣某公司工作。阿德於112年3月底某日，趁小美無法反抗時，以雙手揉捏她的脖子和肩膀，藉機觸摸其隱私部位，構成性騷擾。小美隨後向警方報案，案件由嘉義縣警察局民雄分局偵辦。

在偵訊過程中，阿德承認了上述行為，辯稱他是因為小美常說累，工作速度也很慢，所以才想幫她按摩加快速度。然而，於113年3月5日偵訊時，他已坦承其性騷擾行為。證人小美的證詞、公司相關調查紀錄、性別平等暨性騷擾防治委員會的訪談記錄等證據，均支持指控。

法院考量到被告與告訴人僅為同事關係，且告訴人從未要求按摩，因此阿德的行為顯示其性騷擾意圖明確，辯稱的按摩理由難以成立。阿德依《性騷擾防治法》第二十五條第一項，最終被判拘役30日，可易科罰金。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。