「余爸」代表台南人本交通促進會理事長到場力挺，希望能一起努力為下一代打造平安回家的路。（任義宇攝）

下一代人本交通促進會的前身是由高中生發起的下一代學生行人路權聯盟，去年7月22日在高雄舉辦的路權遊行，喚起大眾對行人路權的關心，為擴大社會影響力，於20日正式宣布法人化舉行「下一代人本交通促進會」成立大會，台南3歲女童「余爸」到場力挺，希望能一起努力為下一代打造平安回家的路。

「下一代人本交通促進會」前身為下一代學生行人路權聯盟，是在去年4月台南女童遭撞死的車禍後，由游立維、王晉謙兩位高中生於去年發起的路權社團，並在去年7月22日舉辦高雄行人路權大遊行，號召上千名眾、民意代表參加，喚起社會大眾對行人路權的重視。

「下一代」理事游立維說，過去學生們僅能透過市長信箱和1999反映意見的困境，促使他們決定在高雄舉辦行人路權大遊行，獲得大眾關心後，也成功受高雄市交通局、教育局邀請，成首位獲得「學生代表」席次進入市府道安會報，希望進一步擴大影響力，因此決定將聯盟法人化。

理事長王晉謙說，法人化後參與政府道安會議、募款都能有正當姓，也很榮幸在今天的成立大會獲選擔任首屆理事長，談及「下一代」目標，王晉謙透露目前協會成員約有40多位，以高中生、大學生為主體，希望未來不僅是在高雄，要從各地學校出發，參與全台各地交通議題，為全國人本交通盡一份心力，讓不管是這一代、下一代的所有行人，能有安全好走的道路空間。

下一代路權促進會今天日下午在雄中舉行成立大會，高雄市交通局長張淑娟、教育局長吳立森、國民黨中常委孫建萍，以及高雄市議員白喬茵、張博洋等民代皆到場見證，不幸在去年5月遭撞身亡的3歲女童父親「余爸」也到場力挺。

余爸致詞時哽咽表示，從去年事發後至今心情都很壓抑，也說去年722大遊行是人生第一個參與的公民運動，看到這2位有抱負的年輕人打開台灣交通改革大門，間接促成後續的820凱道大遊行，自身也擔任台南人本交通促進會理事長，認為要在車本主義根深蒂固的台灣推動交通改革真的不簡單，提醒「下一代」莫忘初衷，為台灣人民、下一代打造平安回家的路。