永豐銀行DAWHO數位帳戶整合多元投資服務，包括國內外股票、基金、單筆或定期定額及智能理財等一應俱全，幫助年輕世代聰明理財、累積財富。永豐銀行表示，DAWHO數位帳戶除囊括消費、儲蓄與彈性資金功能外，投資服務更整合定時定額存美股平台ShareShares、大戶投、ibrAin智能理財等工具，使用DAWHO App即可輕鬆掌握，其中，今年第二季DAWHO用戶於ShareShares交易金額年增1.2倍，大戶投證券交易金額則年增1.3倍。

永豐銀行表示，旗下DAWHO數位帳戶自2019年上線以來，開戶數已突破170萬，34歲以下年輕族群占5成；根據統計，新臺幣1,000元即可躋身國際級企業股東的永豐ShareShares，其使用者近8成亦為DAWHO客戶，顯示永豐便利親民的理財服務深受年輕世代青睞。為鼓勵用戶跨出理財第一步，現透過DAWHO App進入ShareShares，可投資逾百檔美股或ETF；定期定額基金則提供逾2,000檔投資標的，最低新臺幣100元起。年底前享交易手續費0元起優惠，詳情請上DAWHO活動網頁查詢。

為滿足年輕世代需求，永豐銀行亦透過跨界合作，開創全新支付場景，例如與全家便利商店旗下全盈支付合作，即日起至9月30日止，申辦DAWHO數位帳戶並填寫指定活動代碼，且完成綁定全盈Pay，即享全家點數價值200元及好禮抽獎機會，詳情請上活動網頁查詢。

除提供多元投資服務外，DAWHO數位帳戶也持續設計別出心裁的用戶體驗，例如DAWHO之夜、DAWHO音樂會等活動，深度經營優質客群，同時傳遞客戶金融知識、藝文美學與質感體驗。今年首場DAWHO之夜將於22日晚間6時於Yahoo! TV線上直播，邀請來賓分享如何規劃子女教育基金、從小培養正確的理財觀念。直播影片請上Yahoo! TV官方網站觀賞。