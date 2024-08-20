女星薔薔（林嘉凌）因為大膽直言的個性再加上性感身材、作風大膽，深受粉絲矚目。近日她在社群PO上短片，只見她一身希臘造型的兩截式長裙，左側幾乎全露，尤其她的大長腿更是曲線畢露，甚至三角地帶也差點走光。

薔薔20日在社群分享她在聖托里尼的絕美照，只見她穿著乳兩截式乳白洋裝，倚靠在白色屋宇樓梯邊，腋下側邊線條全都露，此外，長裙側邊的只靠一條線銜接布料，左側大長腿毫無贅肉、穠纖合度，下半身曲線一覽無遺。

薔薔展現側面好身材 。（圖／攝自IG chialing_maze）

抬腿之間不只美臀若隱若現，連正前方裙襬也因為隨風搖曳，差點神祕地帶險些走光，薔薔也用手輕輕摀住腹部，以防春光外洩。手撩著長直髮的她，再配上淺淺一笑，舉手投足相當優雅。

唯美辣照隨著影片曝光，她只在社群短短寫下：「聖托里尼竟然陰天」但網友只被美景吸引紛紛讚嘆，「沒關係！陰天也無所謂，因為你就是最閃耀的太陽」、「天啊！超級美，我管他有沒有陰天妳最美了」、「什麼天氣都不影響妳的美！完美駕馭一切」、「有你在都會變成大晴天！！太美了」、「要命，聖托里尼最美公主」。