鈺祥企業今（8/20）於台南柳營工廠舉行盛大的開幕儀式，吸引全台各地政府機構、貴賓朋友及科技業者共同見證這一里程碑。董事長暨總經理莊士杰在開幕儀式上致詞，公司自1987年成立以來，已成為全球領先的半導體化學濾網供應商，而柳工廠則是全球首創的碳中和化學濾網的生產基地，這一創新將進一步提升鈺祥在業界的競爭力。

新落成的台南柳營工廠將是全球首座先進製程濾網再生中心，其啟用標誌著鈺祥企業歷史上的重要里程碑，也是向著成為全球最大全方位污染防治企業目標邁進的重要一步。以循環經濟與永續發展為目標，引領污染防治產業邁向嶄新時代。

鈺祥柳工廠擁有獨家的化學濾網再生技術，旨在協助客戶減少廢棄物及碳排放，積極朝向淨零碳排的目標邁進。開幕儀式上，各界來賓共同見證了這一歷史性的時刻。此次開幕活動的成功舉辦，代表鈺祥企業在推動環保與創新方面的堅定決心。

【專利佈局與技術領先，以客戶為中心的訂閱服務模式】

鈺祥總部位於台灣新北市中和，在中部和南部科學園區及上海設有服務中心，擁有多座具工研院相同規格的濾網性能測試實驗室，研發團隊不斷創新，於臺灣、中國、美國、歐盟及新加坡擁有近百件的專利佈局，持續創造強而有力的成長與競爭力，確保產品的高品質與性能表現。

鈺祥的技術領先不僅滿足客戶半導體先進製程的需求，更成為全方位微污染解決方案的領導品牌。不同於傳統產品銷售模式，鈺祥持續推行訂閱經濟模式，以“客戶為中心”，提升化學濾網的附加價值，確保營收的長期成長動能。鈺祥的ICIC核心價值—誠信Integrity、承諾Commitment、創新Innovation與客戶信任關係Customer trust，是鈺祥成功的基石，協助客戶於半導體先進製程與ESG浪潮中脫穎而出。

【面向未來的策略布局】

鈺祥的成功不僅來自於技術領先，更源於對市場需求的敏銳洞察與持續創新。與策略投資人中美晶集團簽訂全球代理合約，計畫透過其全球銷售網路，加速進入國際半導體供應鏈，預計將拓展至歐美市場，將MIT（台灣製造）產品和頂級服務推廣至全球客戶，目標使鈺祥成為全球最大的化學濾網供應商。相信永續與成長可以並存，永續不僅是投資，更是締造獲利成長的商業模式。鈺祥將努力於2030年將碳排放量較2020年降低20%，並於2050年達到淨零碳排，未來亦將拓展產品線，擴大布局原物料與水資源等不同領域，打造更多可再利用的循環經濟產品。

未來，鈺祥將繼續引領半導體行業的可持續發展，為全球客戶提供更優質的產品與服務。並持續推動技術創新，並加強與客戶的合作，攜手實現可持續發展的願景，實現雙贏的局面，攜手邁向更加美好的未來。