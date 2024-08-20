藝人王陽明日前脫口表示「我不比娘砲的動作！」引發失言風波，讓許多網友認為手比愛心不應該等於娘砲的行為。為此，王陽明的threads還遭到大量人士洗版，狂貼「最強大叔」馬東石的可愛照片，直呼「論MAN我只服馬東石！」

自從王陽明「娘砲論」失言惹出爭議後，他也在threads作出回應，「雖然我不喜歡用手比愛心，但是我要告訴你們，XXX，我超愛你們！」並喊話所有人，「想被我罵的，就告訴我吧，如果你是個Lucky XXXXX，我就回覆。」

有網友反問王陽明，所以馬東石是娘砲嗎？（圖／IG@王陽明、馬東石）

此話一出，再度點燃網友怒火，不少人還狂刷馬東石拿著Hello Kitty手機殼、鞋子，手比愛心的照片反酸：「這個做你覺得娘砲動作的男人，可以一拳送你進醫院，man嗎？」、「你不喜歡比就不要比，不要說人家娘砲，所以馬東石很娘砲？」、「你要不要聽聽自己在說什麼？」

事實上，王陽明的「娘砲論」引發兩派人士討論，有些人認為公眾人物不該公開批評「娘砲」一詞，而做為人父的王陽明應該要做好孩子們的榜樣，不該性別歧視或是煽動霸凌；但也有人表示不該無限放大檢視，認為王陽明是為了符合電影壞壞的人設，來和粉絲互動達到宣傳效果，呼籲大家別入戲太深。