武打港星元華7歲時與師傅于占元學習功夫，後來與元秋、成龍、洪金寶同為「七小福」成員，並出演許多經典影視作品，其中最著名的是在《功夫》中飾演擅長太極拳的包租公，近年則鮮少有新作品推出，甚至長期定居在加拿大含飴弄孫；如今有網友在飛機上巧遇元華，也讓他73歲的近況曝光。

元華自2018年後作品產量就大幅減少，雖然仍有出演網路電影，但曝光度已不如以往，最近一次出現在大螢幕，是2021年上映的漫威電影《尚氣與十環傳奇》，而近一次公開出席活動，則是今年1月舉行的「萬千星輝頒獎典禮」，他與馬來西亞女星朱咪咪一同頒發最佳男配角，有著獎項傳承的意味。

元華（左）與朱咪咪年初出席萬千星輝頒獎典禮。（圖／微博 TVB打工人）

而近日有名空少網友在社群曬出與元華的合照，只見元華身穿灰色插畫圖案T恤搭配深色牛仔褲，戴著一頂草帽，臉上留著白色絡腮鬍，帽子底下也明顯可見灰白的頭髮，身型似乎有些發福，但他看起來依然很健康，顯見退休生活非常愉快。

元華近日搭機被空少粉絲捕獲。（圖／微博 TVB打工人）

照片曝光後，引來不少網友注意到他身型的變化，還笑稱等到元華的鬍子越來越長，會變得像「肯德基爺爺」；另外，該空少網友也表達對他的喜愛：「幸運的一天，香港的老前輩藝人真的是德藝雙韾，敬佩先生的談吐還有本身的修養，非常開心在航班中遇到元華先生。」

此外，在《功夫》中飾演擅長獅吼功的包租婆，就是同為元家班的元秋，近期元秋的新片《重見天日》也將上映，片商還特地邀請元華拍影片宣傳，影片一出，立刻掀起廣大網友的記憶。

事實上，元華過去因出演《功夫》紅遍華語地區，並奪下當年度香港電影金像獎及金紫荊獎的最佳男配獎，更入圍第42屆金馬獎，不過，他近年多半與家人在加拿大生活，也有不少網友會在當地山區遇到他，73歲的退休時光相當愜意。

元華帶孫子外出被捕獲。（圖／小魟書 Angela在溫村佛系育兒）