台北市中山警分局於16日晚間在酒店查獲20名越南籍女子從事酒店陪侍工作，其中7名是女大生，大多20歲上下，分別就讀於北部三縣市的六所大學，以就學簽證來台後持有申請居留證。由於這些女大學生年輕貌美，且敢喝敢玩，迅速成為酒店中的紅牌人物。

警方雖未發現她們涉及陪酒或性交易，但已通知學校及教育部，這些女大生來台念語言學校，則屬於短期簽證，若從事非法打工或來台賣淫，在台從事與許可目的不符的工作，可能面臨3至15萬元的罰鍰。若被取消就學簽證，將面臨被遣返的處境，相關業者則可能被處以15至75萬元的罰款。

根據《ETtoday新聞雲》報導，這些女大生經常被酒店客人指定出場，收取的費用每小時約1500至2000元不等，若有其他客人競爭，價格還會上漲，這成為她們的主要收入來源。事件曝光後，各所學校也做出了回應：

A校表示，針對越南籍女學生在校外涉嫌違法的行為，目前已經啟動學生獎懲審議程序，將依最嚴格的標準進行調查與處理，在調查期間，會依校規進行教育輔導並採取適當的措施。

B校則指出，該名越南籍女學生因上學期開學後兩週內未繳學費註冊，已經在學期初退學。

C校的國際處表示，目前尚未接到警方通知，該學生可能並非本校學生，或已經退學，校方將全面清查後再進一步說明。

D校強調，若警方查證屬實，學校將依相關規定處理該名學生，並加強對外籍學生的輔導工作。

E校表示，目前尚未接到警方或移民署的通知，無法確認該案是否與本校學生有關。

至於私立科大F校，則尚未對此事做出回應。