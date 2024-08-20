桃園市長張善政今日晚間前往桃園區，出席「桃園市義交大隊幹部訓練暨績優同仁表揚」，並頒發獎座表揚22名績優交通警察及70名績優交通義警。張善政指出，無論是人潮壅塞的周末假日、大型活動或重大工程進行時，都須仰賴警察及義交疏導車流，感謝警察及義交夥伴忍受汽機車排氣、噪音及烈日，盡忠職守，全力維護交通秩序，使桃園交通有條不紊，為市民打造更順暢的交通環境。

桃市警察局表示，本次幹部訓練聘請專業教官傳授交通指揮手勢、執勤技巧、交通事故處置及交通法令知識等課程，盼精進交通義勇警察工作技能，並提高交通疏導效能。此外，為增進義交人員協勤安全及長時間執勤的舒適，市府並已配發義交勤務皮鞋、防曬透氣反光袖套、LED肩燈，以及LED電子哨音燈光指揮棒。

警方又說，桃園市今年舉辦「桃園燈會」、「 2024國際自由車環台公路大賽」及明年「臺灣燈會」等大型活動及桃園市捷運各線、航空城等各項重大建設工程進行，尖峰時段車流增加，皆必須仰賴警、民力進行疏導有效紓解車流，義交夥伴奉獻寶貴時間協助交通疏導。警察及義交人員執勤時必須忍受道路空污、噪音、烈日下雨等不良環境，堅守崗位積極執行交通疏導工作，讓桃園市的交通更進步、更方便，打造一個國際化、健康、幸福城市。