民眾黨前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠今傍晚上《POP大國民》廣播節目，陳琬惠表示，這次事件不贊成登打等帳目相關作業都委外處理，且也有所謂內帳，這次沒做很精準，就是這樣才會沒機會即時發現數字有錯誤，整個過程都出乎她的意料。

民眾黨近日陷入政治獻金風波，並於今日召開中評會針對黃珊珊、端木正、李文宗等人進行討論。

陳琬惠表示，中評會是獨立運作的機構，每個委員都是黨代表選出來的，背後都有不同代表所代表的意思，而今天中評會就是希望黃珊珊等人可以到場說明，不過看來今日只有黃珊珊到場，端木正、李文宗沒出現，她認為失去黨員資格是一定的。且自從上周開完中評會後，委員們大概就分為「保黃派」跟「鍘黃派」了。

陳琬惠表示，現在已經進入全民審計環節，每張單據都被放大檢視，已經不是只討論登打的問題了，是每一筆帳都會被檢視。她也坦言，登打不該委外處理，選舉時人員很多，不是競總的人也不會清楚某筆款項用在哪裡，她自己看了很多筆備註就認為不是太了解內容的人所打的。

陳琬惠說，她不贊成登打全部委外，且也有所謂內帳，最少每段時間都應該對一下，但這次沒做很精準，怎麼全交給會計師去做？就是這樣才會沒機會即時發現數字有錯誤，整個過程都出乎她的意料。

陳琬惠續指，也因為民眾黨人比較少，對外回應上也沒有做好，在事件發生後第一次對外聲明先道歉也讓她很驚訝，認為橫向溝通應盡量做好。她也點出，當時由時樂爆出帳目問題時，黃珊珊也有去溝通，但是若當時就有意識到不對勁，可能就能稍微止血，不過她也苦笑，後續還有那麼多單據，就沒辦法了，不過在很多節點上確實該做好止血。