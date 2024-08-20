美國民主黨全國黨代表大會（DNC）登場，與會的國民黨觀選團表示，將密切關注在會中提及的競選訴求及政策走向，同時感受現場歡欣鼓舞的氛圍。

國民黨代表團觀察，隨著活動進行，由第一夫人吉爾·拜登的溫情回顧拜登從政生涯與付出推動的政策，講述退選的心路歷程，接著拜登之女希莉·拜登簡短感性的談話，希望喚起美國人民對於拜登總統公職生涯的不易與奉獻，讓黨內凝聚感動人心的支持力道。

國民黨表示，拜登總統壓軸演說，全場吶喊「感謝拜登」時間長達數分鐘，拜登現場演說慷慨激昂、精神抖擻，除了宣揚這幾年的政策政績，更強悍宣示捍衛美國的決心，最後用溫情表示交棒給賀錦麗，力挺賀錦麗成為「受全世界領導人尊敬的總統」，賀錦麗也在最後和丈夫上台，與拜登相擁互勉，以溫情展現團結接班精神。

國民黨觀選團成員、發言人楊智伃說，從進入到芝加哥市開始，全城的安檢、交管規格因有現任及前任總統、副總統升到最高等級，有些員工甚至直接申請居家辦公以因應可能的交管。立委邱若華提及，進入會場後全場座無虛席、士氣高昂，與會支持者年輕人眾多，與賀錦麗的競選主軸及政策主張有高度相關。

國民黨立委葛如鈞表示，從舞台的安排、演講者的規畫、文宣品的設計與發放，以及支持者的鼓動時機，民主黨在此次全代會上的用心鋪陳。葛如鈞提及，今日全代會能順利開幕，原因不外乎民主黨無痛順利交棒的結果，拜登與賀錦麗共同展現的團結與接班氣勢，不僅讓拜登在全場感謝聲中功成身退，更為接下來的大會揭開序幕。

國民黨立委許宇甄提及，全代會主軸配合賀錦麗的焦點政策，強調捍衛女性生育自由的權利、尊重移民與少數族裔、捍衛民主價值，許多橋段訴諸感性與情緒的號召，讓支持者透過真實的演說理解民主黨政策的核心價值。

駐美代表處秦日新大使分析，整場活動的最高潮即是賀錦麗夫婦與拜登夫婦最後台上相擁互勉，成功創造無縫傳承接棒形象，更有助爭取支持者認同，第一天的順利交棒也代表拜登的功成身退，拜登的華麗轉身更讓他獲得滿堂喝采。

觀選團明日將繼續學界、商界的論壇行程，並於傍晚與台灣重要在美友人聚會，持續與美方重量級官員各界互動探討台美關係與重要議題法案發展，並於晚間前往觀看第二天的民主黨黨代表大會。國民黨表示，主席朱立倫此次安排年輕世代委員與資深先進共同赴美參與觀選，期盼能讓國際看見本黨年輕化改革之外，更期盼能將國際外交經驗分享傳承。