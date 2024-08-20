中國大陸跳水選手全紅嬋在巴黎奧運摘下2金、生涯累積3金佳績，被稱為跳水天才少女的她討論不斷。全紅嬋日前接受了大陸《央視》專訪，表示：「我不是什麼天才，都是一遍遍地訓練的」，全紅嬋坦言最怕207C的動作，因為怕「摔平」，「就很痛，很多隻螞蟻在身上爬的感覺」全紅嬋衛冕成功時，很多遠房親戚想來借錢，都被全紅嬋媽媽拒絕了，她說「我女兒用命換來的錢，不敢借出去！」讓網友粉絲看了直呼心疼。

根據《愛傳媒》報導提到，全紅嬋自認「其實在每一場比賽到207C的時候，我都是有一點點害怕的！」主持人問：「怕什麼？」全紅嬋坦言：「怕跳不好！」、「就是不怎麼樣，所以到比賽的時候就害怕。」東京奧運後，全紅嬋跳這個動作時非常不穩定，經常「摔平」。全紅嬋強調，「平拍」進水裡痛得像螞蟻在身上爬。207C，向後翻騰3周半抱膝，是跳水界公認的高難度動作，很多選手都在比賽中因為這個動作功虧一簣。

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全紅嬋提到「從2022年的時候開始，207C一直在摔的當中！」主持人追問「能摔成什麼樣？」全紅嬋表示，「摔平！」、「就很痛，很多隻螞蟻在身上爬的感覺！」、「有時候拍到臉也很痛，身體前面和後面都比較痛。有一些就是拍到了或者自己撞到了，自己入水的時候沒抓好什麼的，就會自己手打手之類的。」主持人問「這種力度會有多大？」全紅嬋指出「大到你第二天手都是軟的，就沒有力氣去撐，一直抖，一直抖」。

主持人直呼：「誰會相信妳這個被稱作天才少女的人？」全紅嬋表示：「那是他們沒看到我的訓練是怎麼樣的，只看到了比賽的時候。其實我們自己在訓練中，每個人都會有自己的煩惱，都有對哪個動作害怕的感覺！」全紅嬋衛冕成功時，很多遠房親戚想來借錢，都被全紅嬋媽媽拒絕了，她說「我女兒用命換來的錢，不敢借出去！」網友紛喊「全妹太讓人心疼了」、「金牌榮耀的背後，嬋寶不知道經歷了多少淚水和失敗」。