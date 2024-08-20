7月外銷訂單過500億美元，優於預期，五大下單來源地區3個成長，尤以美國年增14％最旺，但是東協衰退6.2％，與我們「脣齒相依」的中國大陸也微減0.1％，結束連四紅。單月雖仍維持百億美元水準，但與兩年前的160億高點，還是有不小差距。

經濟部統計處處長黃于玲說明，美國7月訂單增加20.5億美元，主要是電子產品成長36％，這來自積體電路、印刷電路板、伺服器等新興應用下單，還有像是AI筆電新品帶動換機需求。但她強調，美國下單國，但出口不一定是到美國。

至於中國大陸這次繳出106億美元，金額微減0.1％，黃說明，主要是傳統貨品的化學品、塑橡膠製品減少，這跟中國工廠產能過剩有關，但電機產品是有成長2成，多少抵銷減幅。黃于玲認為，電子產品仍是不差，有微增0.9％，後續看大陸訂單應該還是會恢復。

這兩年，大陸每月下單約在百億美元上下，但在2021年疫情期間，最多都有到160億美元。今年則是農曆年後拉出連四紅，4月還年成長超過16％，直到7月微減。