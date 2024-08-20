中國游泳奧運冠軍孫楊長達51個月禁賽期終於在今年5月28日期滿，據安徽省體育局8月20日確認，孫楊將出現在8月25日至28日在大陸安徽合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽。孫楊重返賽場的消息出爐後，雖然參賽項目尚未正式公開，粉絲們的情緒已經沸騰，期待孫楊重返賽場能有精彩表現。

據《新浪網》引述《北青體育》報導說，根據瑞士聯邦法庭2020年底的最終裁定結果，孫楊的禁賽期已於2024年5月28日結束，當天孫楊的工作室也在社媒上發文：「超越自我，泳者無畏」。

從2020年2月28日開始執行國際體育仲裁法庭的裁決以來，歷時長達51個月的禁賽期執行完畢。儘管未能趕上巴黎奧運會在中國的選拔賽，短期內也無法獲得代表中國隊參加國際比賽的資格，孫楊的復出首站選擇合肥全國游泳夏季錦標賽也非常合理。

報導指出，如果能夠保持競技狀態，孫楊大概率可以在2025年的大灣區全運會上重新身披浙江隊戰袍，出現在深圳大運中心的泳池中，時隔8年重返全運會的舞臺。

楊禁賽期的結束就是他競技生涯的重新開始，因為這50多個月以來，孫楊不僅從未說過要就此退役，而且通過自己的社交平台以及媒體採訪，多次堅定地表達了自己仍然會繼續游下去的願望和決心。但是，就任何從事競技體育的運動員而言，4年3個月都是一段極其漫長和煎熬的時光，孫楊從事的項目需要強大體能支撐，而且他也已經過了自己職業生涯的巔峰期。

報導認為，年近33歲的孫楊再去強拼長距離項目並不現實，但是在200米自由泳、400米自由泳兩個項目上，他具備非常強的競爭力。特別是200米距離，孫楊仍然屬於大陸頂尖與一流選手範圍，不過這仍需要經過正式比賽檢驗。目前孫楊短時間內無法參加國際比賽，大陸國內賽事就會成為孫楊的試金石。今年大陸全國夏季錦標賽的泳池中，外界將拭目以待：這位本屆奧運金牌選手潘展樂10歲時就下決心要超越的泳壇偶像，究竟會是何種競技水平。