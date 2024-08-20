7月外銷訂單較上年同月增加23億美元；累計前七月外銷訂單3248.9億美元，較上年同期增加85.9億美元，年增2.7％。

觀察主要貨品類別，新興科技應用持續擴增，帶動資通訊及電子產品接單成長，分別年增11％及2.2％；光學器材因部分手機新品備貨，帶動光學鏡頭接單成長，加上光學檢測及量測設備訂單續增，致年增7.8％。

傳統貨品隨全球經濟緩步回升，帶動半導體設備、自動化設備、金屬製品需求增加，加上業者回補庫存動能持續，以及部分原料上漲推升產品售價，致機械、基本金屬及塑橡膠製品訂單分別年增13.4％、4.8％、4.1％，惟化學品因海外同業產能開出影響，致接單年減0.6％。

經濟部表示，展望未來，受主要國家貨幣政策動向、地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素影響，恐抑制全球景氣復甦力道，惟高效能運算、AI等新興科技應用持續擴增，加上我國半導體產業及伺服器等供應鏈具競爭優勢，且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，均有助於支撐外銷接單持續成長。