高雄師範大學今年已創校70周年，為秉持大學社會責任成立心理諮商所，今天舉辦開幕茶會，校長王政彥致詞說到，透過專業心理諮商服務，希望為高師大教職員、學生、周邊社區居民，提供心理排解管道，提升身心健康。

高師大成立的「和平心理諮商所」，設置在鼓山區內惟路上，今日上午舉辦開幕茶會，會中校長王政彥主致詞時表示，和平心理諮商所的成立，代表學校在心理健康領域的重大承諾。

王政彥說，和平心理諮商所的使命，是透過專業的心理輔導及諮商服務，協助高師大教職員工、周邊社區居民及企業員工等，應對生活壓力與心理困擾，促進個人健康成長，也希望結合家庭教育的推廣與研究能量，朝建構幸福家庭與社區心理健康方向努力。

社會局副局長葉玉如致詞指出，高師大擁有專業的心理諮商師資與人力資源，樂見其設立諮商所，一起帶動心理健康服務的普及化。高雄市家庭教育中心主任李昆憲讚揚高師大此一作為，不僅能協助一般市民、企業員工，更有助於解決日益嚴重的青少年犯罪及家庭問題，期能攜手為和諧幸福家庭共同努力。

高師大介紹，和平心理諮商所服務時間為每週一至週六上午11時至晚上8時，服務項目包含個別心理諮商、團體心理諮商、婚姻與伴侶諮商、企業員工協助方案（EAP）服務及心理諮商專業訓練、心理衛生與家庭教育等，心理師陣容優質均為博士級，空間設計十分溫馨，服務態度更是溫暖親切，期能提供專業和優質的心理諮商服務。