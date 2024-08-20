南韓冷面射擊選手金藝智（김예지）在本屆巴黎奧運爆紅，奪下女子10公尺空氣手槍銀牌。憑藉冷靜專注表情圈粉無數，就連特斯拉執行長馬斯克都點名她：「拍一部動作片吧！」現在傳出她已經收到20幾個廣告邀約，和經紀公司簽約消息，先前她受訪時也坦言想嘗試演戲。

韓國經紀公司PLFIL日前宣布，將和金藝智簽署合約，負責參與各個領域活動，包含品牌代言、電視露面、與粉絲的交流和推廣射擊運動相關活動。日前金藝智也收到包含時尚、遊戲、食品等許多的代言邀約。但PLFIL強調還是會先以運動員身分為主，其他宣傳活動都會安排在訓練和比賽之後。

金藝智巴黎奧運10公尺空氣手槍奪下銀牌。（新華社）

根據韓媒報導，金藝智日前參加「奧運獎牌得主新聞發布會」曾坦言自己收到很多邀請和廣告，只要不給運動員身分帶來太大壓力，她都會盡力去做，同時表示：「我願意嘗試演戲，例如演電影或電視劇，只要不影響訓練和比賽」。在此之前，ㄊ她也曾受訪坦言沒有打算演電影，更分享自己心態上的轉變。

"방송 안 한다"던 사격 김예지 "드라마도 찍겠다"…반전 행보 이유는 | 다음 - 머니투데이 https://t.co/BUwgttuVdX — vlxjvps (@xntks025) August 20, 2024

金藝智坦言射擊其實並不是一項流行的運動，希望可以藉此讓更多人注意到這項運動。她認為光憑自己的鍛鍊和獲獎要推廣射擊是很有限的，就算贏得奧運獎牌雖然很「閃亮」，但是過一段時間後，她的名字還是會被遺忘。但如果從事其他宣傳活動，她是射擊選手的印象就會被記住，期盼可以用這種方式來推廣射擊，「我希望青少年能夠在更好的環境中訓練」。