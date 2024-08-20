本週一（19）航空巨擘波音（Boeing）在夏威夷試飛波音777X客機後的例行檢查時，發現測試機編號WH003飛機上的發動機與機身連接部位斷裂，隨後對另外2架測試機的檢查中，也發現了GE-9X發動機將推力傳輸到機身結構件出現裂痕，波音公司目前已經宣佈停飛波音777X測試機隊。

據《富比世》（Forbes）20日報導，美國聯邦航空管理局（FAA）最近才剛批准波音進行777X的認證試飛，不過經歷這起事件後，波音隨即通知FAA，4架測試機中，有3架發現了這些問題。

這一問題首次由航空業新聞網站《The Air Current》報導，波音隨後在一份聲明中證實了此事，並表示：「我們的團隊正在更換相關部件，並從中汲取經驗，將在準備就緒後恢復試飛。」

奇異研製的GE-9X是有史以來最大的發動機，每個引擎的前渦輪扇直徑達3.5公尺，每具發動機重達11噸，波音專為777X設計了鈦合金打造的推力連結裝置，每個引擎有2組以確保安全。

航空公司都十分期待波音777X的型號認證，但該型機種自2013年宣布以來，已經遭遇多次重大延誤。波音在今年7月的法恩堡航空展（Farnborough International Airshow）上，才剛獲得卡達航空20架777X飛機的訂單，但這次所發生的問題可能進一步推遲交付時間，也讓投資者對波音的信心受到影響。

波音已經為777X計畫，打造了20架機體和4架測試機。雖然波音最近才更新了首批777X交付時間為2025年，但阿聯航空總裁克拉克（Tim Clark）表示，他不認為波音有辦法在2026年前交付，足足比最早的預期時間晚了6年。