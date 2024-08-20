洗衣機長久使用後，難免存在一些灰塵、雜質，若沒有定時清洗，可能導致機體藏汙納垢、衣服洗完仍有細菌。一位女子近日在全聯福利中心買了一款F牌洗衣槽去汙劑，使用後順利撈出不少「海帶」，貼文曝光後引發熱議，許多網友分享，過碳酸鈉、漂白水等同樣也有清洗效果，但也有過來人提醒，過碳酸鈉有時可能會卡粉導致機體內部生鏽。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，她上次清洗洗衣槽已是3個月前，這次她使用F牌洗衣槽去汙劑，先用熱水溶解去汙劑，接著使用洗衣機的槽洗淨功能，等到洗衣槽快到滿水位時，倒入清潔劑溶液，接著靜置30分鐘，就可以開始重複用漁網撈「海帶」、運轉洗衣機的流程，大約3、4次即可結束，最後原PO也秀出滿滿一盆的「海帶」戰利品。

對此，許多網友紛紛回應，「這個海帶很精彩」、「這海帶量～洗起來有成就感」、「真假～我的洗衣機清洗，就直接放清洗劑浸泡幾小時後，按清洗鈕洗也沒見海帶～」；也有人推薦其他方法，「定期用過碳酸鈉清洗模式兩次就可以撈海苔了」、「我家滾筒都用漂白水」、「陽台如果有條件接水清洗，我會花1500給人拆洗，真的超級乾淨跟新的一樣，又不用自己動手，一年洗一次很夠了」、「我也定期這樣洗，但那天請人拆開看內部，一樣髒啊…還是要拆開洗比較好」。

另外有網友提醒，過碳酸鈉可能導致洗衣機卡粉生鏽，「買過碳酸鈉容易卡粉，其實最簡單的辦法就是用一瓶漂白水」、「過碳酸鈉不易溶解，容易卡粉造成機器內部生鏽，我之前第一台就是這樣，所以我後來都不敢用粉類」。