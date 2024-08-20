奧運轉播權近期備受討論，國民黨台北市議員楊植斗更直言負責賽事轉播的愛爾達是「空手套白狼」，讓民進黨立委吳沛憶不滿回應，政治人物應該廢話少一點，正事多一點，不要胡亂攻擊支持台灣運動產業的人，否則未來誰還敢投入運動產業？

楊植斗稱，愛爾達領取中華電信及體育署補助買下奧運轉播權，卻又向公視、華視收取授權金，是空手套白狼，此話一出立刻引起眾怒，吳沛憶也反嗆「廢話少一點。」

吳沛憶提到，奧運後全台不分黨派都在想怎樣讓台灣運動產業發展更茁壯 ，並且保障教練及選手的退休生活，但楊植斗這番發言毫無證據，就用「白手套、白狼」這種糟糕字眼批評，無疑是對運動產業的重重一擊，未來誰還敢來投資運動產業？

吳沛憶表示，未來體育署將升格為體育部，可見執政黨對於體育產業的支持，然而現在許多人光是「付費觀賽」都難以做到，未來將著重推廣體育風氣，提升觀賽誘因，讓熱潮不要只是四年一次，而是常態性的支持。

吳沛憶呼籲，希望大家把我們在奧運得到的感動，從運動員身上得到正向的能量，學習到心中，讓政治圈也成為台灣正能量，不要再給台灣帶來困擾和麻煩。