雲林一名18歲男子小明（化名）在IG上認識未滿16歲的小瑛（化名），2人成為男女朋友後，去年7月至9月間，在其住處房間內，經小瑛同意後，2人發生性行為共計5至6次。一審依與14歲以上未滿16歲女子為性交罪，共5罪，各處有期徒刑3月。應執行有期徒刑8月。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且提供90小時之義務勞務。可上訴。

判決指出，小明經由IG結識小瑛，2人旋成為男女朋友，其明知小瑛為14歲以上未滿16歲之女子，性自主及判斷能力均未臻成熟，竟於112年7月至9月間，在其位於雲林縣住處2樓房間內，經小瑛同意後，以陰莖插入小瑛陰道之方式，對小瑛為性交行為共計5至6次。

被告小明於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人小瑛於偵查中證述情節相符，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。

法院審酌，被告明知告訴人小瑛係14歲以上未滿16歲之未成年人，卻不顧告訴人小瑛之人格發展及身體健康，僅因一己私慾之快慰，便與告訴人小瑛發生性交行為。依與14歲以上未滿16歲女子為性交罪，共5罪，各處有期徒刑3月。應執行有期徒刑8月。

考量被告與告訴人小瑛原為情侶，只是後來轉而交惡。被告犯行時甫滿18歲，目前服役中，諭知緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且提供90小時之義務勞務。可上訴。

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