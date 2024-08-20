德國海軍巡防艦「巴登符騰堡號」（Baden-Wuerttemberg）和補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt am Main），於20日在東京青海的東京國際郵輪碼頭靠港。這是2021年11月以來再次有德國軍艦在東京停靠。

據日本共同社報導，在日本海上自衛隊的歡迎儀式上，德國海軍准將舒爾茲（Axel Schulz）少將致辭說：「我們的使命是透過把對印太地區的參與可視化，來加強與志同道合國家的紐帶，在事前防止對立。」

兩艘德國軍艦行駛過大西洋，在夏威夷參加了美國海軍主辦的「環太平洋聯合演習」（RIMPAC）。德國下任駐日大使佩蘭（Petra Sigmund）透露稱，預定今後舉行海上自衛隊、法國、美國、義大利艦船參加的多國演習。

橫須賀地方總監、海將真殿知彥指出「兩國的安全保障環境極其相似」，「對於兩地區的持續穩定繁榮而言，強化合作不可或缺」。

此前，德國海軍任務小組指揮官舒爾茲接受路透電話訪問表示，正待柏林當局下令，以決定兩艘德軍下月是否將成為逾20年來，首批航行通過台灣海峽的德國軍艦。舒爾茲說，如果他指揮的艦艇通過台海，他不打算採取任何特定的安全措施，並稱這是「正常的穿越」，猶如航行通過英吉利海峽或北海。