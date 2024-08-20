紐約黃金期貨20日盤中每盎司創2,540.8美元新高，今年來累漲逾20％。金價16日升破2,500美元大關後，全球貴金屬交易中心指定買賣規格的重400盎司金磚，每塊價格是有史以來第一次超過100萬美元大關。

BMI商品分析主管喬都里（Sabrin Chowdhury）指美國11月總統大選、烏克蘭反攻俄羅斯、和中東情勢惡化等不明朗因素，刺激避險需求讓今年來金價屢創新高。

她認為在此情況下，只要聯準會開始降息，而且很可能就在9月，金價將上升至2,700美元。

市場認為聯準會9月降息已是箭在弦上。利率下降有利金價表現，尤其降息後加重美元貶值壓力，讓以美元計算的金價相對變更高。

目前在華爾街裡，以花旗的金價預測最樂觀。其19日報告指投資人對金價未來三個月到半年間繼續上漲變得更有信心，因此預期黃金第四季均價在2,550美元，2025年中旬目標價上看3,000美元。