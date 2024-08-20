台股加權指數8月以來進入大震盪格局，不僅投資人大洗三溫暖，連同投顧、投信、自營商等股市老手都難以判斷，甚至出現少年股神翻車，違約交割金額高達2.3億元，未來震盪期不管是續抱股票還是落袋為安，都讓股民壓力劇增，不少人轉向加碼更穩健的房市避險。

股市、房市看似連動，但實際上兩者投資心態與標的全然不同，投資股市最大優勢就是交易時間短，投機成本低，不過據統計，不論牛市還是熊市，散戶賠錢機率大約是8成。

反觀不動產投資，雖然交易時間相對股市長，但賠售案例少之又少，以勝率來說，不動產的投資高達9成以上都是賺錢。目前台灣資金仍相當豐厚，從數據來看， 2019年時台灣的銀行新增存款僅1.9兆台幣，至去年底台灣的存款餘額已經到58.6兆，超額儲蓄也到4.21兆。

8月份還有2019年《境外資金匯回管理運用及課稅條例》台商回台投資方案首批回台資金解禁的支撐，雙重利多下，不動產市場預計都將成為新一波的投資標的。

從歷史經驗來看，根據信義房價指數，2008年金融海嘯時，房市僅下跌6個月且跌幅落在7.4％，但同期台股跌幅高達60%。而住宅市場買賣大部分都是自然人交易，除了置產也存在廣大的剛性需求，都在在顯示房市的投資信心遠勝股市。

尤其在實價登錄、《平均地權條例》新制上路後，不動產市場交易變透明，私法人購入住宅變得更加困難，與股市不同的是，股民面對的多半是專業的外資法人、投信投顧公司，房市則相對排除了資訊不對等的差異。

而買房、買股怎麼挑，以500萬元資金來作為啟動基金，股市每日震幅上下7%，若遇大盤崩跌，每日虧損動輒30萬元蒸發。但房市不同，以目前首購族房貸8成、第二戶6成來計算，500萬元頭期款，可購入價值2500萬元的物件。

經過時間淬煉與通膨每年3％來說，10年後，房屋價值有望飆升至3500萬元。且中間10年所支付的房貸金額，每年逐漸被通膨怪獸或是租金收入稀釋，一來一往之下，在台灣投資不動產成為相對穩健的投資。