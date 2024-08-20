在家居生活的方寸之間，陽台不僅是迎接晨光與晚風的溫馨角落，在風水布局上也關乎住家的和諧與福祉，《搜狐網》盤點陽台風水6禁忌，提醒在享受自然之餘，同時也要巧妙布局，引來吉祥之氣，守護家庭的溫馨與安寧。

▌陽台不宜面對鋸齒形建築物

現代建築為了追求更多室內空間和良好採光通風，常常會設計出帶有大型凸窗的外牆，這些外牆容易形成尖銳的稜角，看上去就像是一排鋸齒，這種格局在風水上是不太適宜的。

▌陽台不宜面對反弓路

城市中的街道有彎曲也有筆直，如果從陽台望去，前方的街道彎曲，並且彎角直沖陽台，就形成了所謂的「街道反弓」格局，這種情況下，可以透過設置花架、種植攀爬植物或放置旋轉盆栽來阻隔內外視線。

▌陽台不宜面對街道直沖

如果陽台正對一條街道，尤其是直沖而來的街道，這不僅在風水上不吉利，而且車輛行駛的噪音和揚塵也會不斷衝擊住戶，影響家居的寧靜氛圍，對居住者的健康不利。

▌陽台不宜面對尖角沖射

傳統風水講究圓潤和諧，對於尖銳的角煞特別敏感，如果陽台前有鄰近建築的尖角直沖而來，應採取措施化解，如使用鏡子反射或植物遮擋等方法。

▌陽台不宜正對大門

如果陽台與大門成一直線，可以長時間拉上窗簾作為屏障，或者設置玄關櫃來隔斷兩者的直接聯繫，也可以在門口放置魚缸、盆栽或爬藤植物來改善氣場流動。

▌陽台不宜正對廚房

如果陽台與廚房相對，建議在陽台落地門上長時間拉上窗簾，或者在兩者之間安裝門，以櫃子或屏風作為視線阻隔，避免陽台與廚房直接連通。

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