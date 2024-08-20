台灣國旅越來越貴，墾丁更被民眾列為旅遊黑名單，遊玩意願越來越低，就連藝人小嫻都忍不住喊話，「真的都不來墾丁玩了嗎？」為此，知名網紅cheap就搬出3年前小嫻賣雞翅的價位，直言：「就別怪大家不去了！」

cheap在臉書上發文分享對「墾丁國旅崩盤」的看法，並點名小嫻「自己也知道問題出在哪吧！3年前在墾丁賣兩節翅，沒有小棒腿的兩節翅喔，還是三年前的物價，賣人家40元。」

小嫻曾和前男友金剛在墾丁大街賣雞翅，卻被大眾嫌貴。（圖／IG@小嫻）

不過在墾丁大街賣40元， cheap仍認為價格還算可以，直呼：「就別怪大家不去了，黃仁勳敢吃一人8000元的私廚，但不敢挑戰墾丁的滷味，就怕沒錢回美國。」

貼文曝光後，大家紛紛產生共鳴，「最省錢的麥當勞都關門了」、「以前去墾丁，真的只敢吃麥當勞，物價比較正常」、「不是去墾丁玩，是去墾丁被玩」、「墾丁只有7-11我敢不看價錢拿了結帳。」但也有人表示，「我會去墾丁，但是吃的就不會去消費」、「所以我都先去恆春吃夜市再逛墾丁大街」、「現在賣四十突然又不覺得貴惹」。