證交所表示，華冠之前因有證交所營業細則第49條第1項第1、3款及第49條之2第1項第4款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案。
之後，該公司110年第二季財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，並經證交所公告自110年8月19日起，其上市之有價證券列為變更交易方法，且自變更交易方法後之次一營業日起，3年內無法達成相關規定情事。
因此，證交所今日對外公告，華冠自今年8月22日起停止其上市有價證券之買賣。
證交所指出，自8月22日起，華冠（8101）上市有價證券將停止買賣。這是證交所宣布股票退場機制之後，又有一家適用，並即將下市。
證交所表示，華冠之前因有證交所營業細則第49條第1項第1、3款及第49條之2第1項第4款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案。
之後，該公司110年第二季財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，並經證交所公告自110年8月19日起，其上市之有價證券列為變更交易方法，且自變更交易方法後之次一營業日起，3年內無法達成相關規定情事。
因此，證交所今日對外公告，華冠自今年8月22日起停止其上市有價證券之買賣。
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