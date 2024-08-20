台灣雲端領導品牌博弘雲端科技(6997)今日宣布，AICOM創新智能雲端管理平台已通過雲端技術領導者Amazon Web Services（AWS）縝密的技術架構審核，榮獲AWS Qualified Software認證，此審核範圍包括安全性設計、架構檢核、資源配置及部署與維運管理流程等。博弘雲端總經理何冠生表示：博弘致力於協助企業達到高效管理、多元應用雲端資源、優化成本及提升營運效能，AICOM的推出正展現博弘雲端技術力的紮實與在產品研發和AI應用領域的創新能力。

AICOM是博弘雲端技術團隊自主研發的AI雲端管理平台，此次通過AWS Foundational Technical Review (FTR)審查，取得AWS Qualified Software徽章，列出於AWS Partner Solution Finder 中，並正式在AWS Marketplace上架，觸及全球33個AWS區域與數百萬AWS Marketplace用戶，為全球雲用戶提供一個高效、靈活、安全的雲端管理解決方案，幫助企業在數位化轉型的道路上更加得心應手。

博弘雲端科技不但是AWS軟體合作夥伴，同時作為AWS Premier Tier Services Partner核心級諮詢合作夥伴，是全台早期獲得Managed Service Provider (MSP)認證的企業，除了擁有豐富的AWS整合及服務經驗外，更持續強化雲端服務、數據應用、資安解決方案和生成式AI等領域的專業能力，為客戶提供敏捷可靠的數位轉型體驗。

為滿足企業客戶日益增長的雲端需求，博弘雲端加大投入技術研發，推出AICOM自有產品解決方案，提供預測分析、節費和營運優化等功能。隨著國際業務擴展，AICOM更上架於AWS Marketplace，為全球客戶提供更智能的雲端資源管理體驗。

博弘雲端技術副總經理宋青雲表示：「我們將持續擴大技術投資與應用研發，為全球客戶提供完整的一站式雲端解決方案，結合官方認證能力與自有創新技術，協助更多企業邁向數位轉型，擁抱雲端現代化應用，增強企業未來競爭力。」