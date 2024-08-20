民眾黨政治獻金假帳風波持續延燒，民眾黨中評會20日決議對時任競總財務長李文宗、委任會計師端木正開除黨籍，對時任競總總幹事、現任立委黃珊珊予以停權3年，對此，記者致電前立委、現任台中市府顧問蔡壁如，蔡未接電話，僅留言尚無法回應。

民眾黨黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風波，民眾黨中評會20日約談黃珊珊、李文宗和端木正3人到會說明。經過約4小時開會，民眾黨中評會主委李偉華表示，決議對李文宗和端木正開除黨籍，對黃珊珊處以中央委員和各項黨職停權3年，中評會將組成專案小組持續調查，若有進一步證據再行處置。對此，記者致電蔡璧如，蔡未接電話，僅文字表示有行程，無法回應。

不過，蔡壁如今日上午於臉書PO出假日爬山照，並配文「太陽出來了，清晨去爬山運動，早晨的陽光從林間露出，燦爛耀眼的光芒，不管走在平坦，或令人氣喘的階梯。向前走就對了！」，湧入不少網友鼓勵；有網友留言「身在台中，黨內發生問題也不能置身事外，如果能回中央整頓最好，不然黨滅了又再恢復兩黨惡性循環，也不是全民所樂見。」蔡壁如則回應，「收到，謝謝支持。」

蔡壁如上午並受訪指出，目前民眾黨中央黨部還一團亂，危機處理尚未處理完，他沒考慮重返黨部也沒考慮回黨部幫忙，將先繼續留在台中市。