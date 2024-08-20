中央氣象署地震報告指出，今（20）日20：49發生芮氏規模4.6地震，震央在宜蘭縣政府東北東方19.5公里，位於台灣東部海域，地震深度94.6公里。各地最大震度新竹3級，宜蘭2級，新北、桃園、花蓮、苗栗、彰化1級。

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