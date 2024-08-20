20：49東部海域規模4.6地震 最大震度「新竹3級」 20:562024/08/20 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 20:49東部海域發生有感地震。 （氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象署地震報告指出，今（20）日20：49發生芮氏規模4.6地震，震央在宜蘭縣政府東北東方19.5公里，位於台灣東部海域，地震深度94.6公里。各地最大震度新竹3級，宜蘭2級，新北、桃園、花蓮、苗栗、彰化1級。 花蓮觀光慘！地震補助卡關 業者苦等至今一筆沒收到 國旅還會更慘？秋季旅展還在賣夏季專案 推買一送一也難救 好市多沖繩店周六開幕 2優勢網喊買爆：墾丁慘了 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 【樂齡幸福情報站】 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光 也許您會感興趣 推薦閱讀 18：58花蓮近海規模4.1極淺層地震 深度僅6公里 19:122024/08/18 生活 影》俄半島恐爆規模9強震 火山噴發衝5km高空 08:152024/08/19 國際 氣象署改口！今早6.3地震「納入0403餘震序列」 16:382024/08/16 生活 太魯閣號撞足球大石塊受損 鐵警靠1關鍵揪出「搞軌」少年 20:142024/08/18 社會 桃園、高屏沒國家警報 台北2級卻收到了 氣象署曝原因 09:572024/08/16 生活 台股有3張王牌！謝金河爆不只AI 還有2大ETF、4金控撐天 05:002024/08/19 財經 通勤遇規模6.3強震！大貨車猛搖 夫妻檔嚇壞 09:292024/08/16 社會 一早狂搖！國家警報響了才震 網驚：先被吵醒再嚇醒 08:232024/08/16 生活 07：35規模6.3強震！全台大搖 半個台灣震度4級 07:372024/08/16 生活 花蓮小清水溪橋改橋墩設計提升耐震力 台鐵預計年底完工 12:552024/08/18 生活 花蓮強震！托嬰中心老師肉身護童15秒 一票人感動 13:472024/08/18 生活 台鐵10路段降速列車延誤 6.3強震襲！北捷一度全線慢行 07:502024/08/16 生活 04：23宜蘭近海規模3.8「極淺層地震」最大震度3級 06:082024/08/16 生活 《百靈果》凱莉快生了！今早開罵：五指全開躺在產床上然後地震 09:562024/08/16 娛樂 連2天超有感地震 專家曝1狀況：全島恐5級以上 10:172024/08/17 生活 用音樂傳遞正能量！ 9／27花蓮東大門 金曲歌手輪番開唱 19:012024/08/20 生活 花蓮觀光慘！地震補助卡關 業者苦等至今一筆沒收到 12:382024/08/20 生活 花蓮道路健檢！日方技術找「地下病灶」 揪177處異常 16:002024/08/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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