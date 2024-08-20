Lulu黃路梓茵跨足戲劇有不錯的表現，她的前男友「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫被直擊和新歡約會，Lulu今（20日）出席Netflix最新影集《正港分局》記者會，她在戲裡飾演正港分局隊員之一，被問及此事，她先是一臉茫然操日本腔搞笑說：「有這個事？」接著問：「是哪一個前男友？因為我之前也有跟前男友一起主持。」後得知是張瑞夫後，大方說：「OK啊，很祝福！」還不忘虧對方，「行情不錯捏。」

黃宣在戲裡詮釋萬人迷補教屆名師「黃仙」，記者會上她和Lulu上演遠房親戚相認戲碼，2人同是谷關泰雅族，黃宣爆料每次回部落，整個部落都是Lulu的人形立牌，Lulu幽默回：「那都是我自己輸出的。」黃宣在戲裡難得蓄髮，Lulu浮誇讚他：「不管有沒有頭髮他都很好看，姓黃的都是一等一的好。」

泱泱（左）和阿部瑪利亞客串影集。（Netflix提供）

阿部瑪利亞在劇中詮釋日本地下偶像「茂木由美」，首次參演台劇的她直說：「這次的劇情是我生活裡也離不開的表演主題，所以能參與其中真的好開心，而且看過作品後真的覺得很有趣，導演們真的很用心地拍好拍滿木曜夥伴們！」

林鶴軒詮釋法醫私下卻是茂木由美的狂粉，他分享最大的挑戰是「跳應援舞」：「平常沒有什麼跳舞習慣的我，要跟著大家跳出超有元氣的應援舞蹈是這次最大的挑戰。」《正港分局》將於8月22日全球Netflix獨家上線。