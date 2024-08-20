民眾黨陷政治獻金風波，中評會今約談時任競總總幹事黃珊珊、時任競總財務長李文宗、委任會計師端木正3人。歷經將近4小時討論，民眾黨中評會做出決議，黃珊珊未被除名，僅遭停權3年，亦即立委一職得以保住。前民眾黨秘書長謝立功認為，黃珊珊應知所進退，不一定要等別人開除，自己要判斷接下來該怎麼做。

謝立功說，黃珊珊長期受到柯文哲的重用、提拔，很多人都認為，柯文哲非常挺她。當柯文哲烈火焚身之時，黃應該要勇於出來承擔；他透露，不少人跟他反應，為何黃珊珊不辭職呢？如果柯文哲支持的人不願意挺身而出，對支持者而言，也是很大的傷害。

謝立功認為，即便中評會沒有給予除名判決，黃珊珊如果覺得時機不好，也應該果決地知所進退，不一定要等別人開除，自己要判斷接下來要怎麼做。

國民黨智庫副執行長凌濤則痛批，民眾黨根本雙標，黃珊珊是競選總幹事，應要擔起責任，怎麼會是競選總部之下的財務與會計師被開除黨籍，但負責總理財務策略活動的是總幹事，卻只有被停權？

凌濤說，顯見民眾黨希望「殺李、殺端、保珊」，外界看得一清二楚，且在日前的記者會上，最要出面說明清楚的李文宗與端木正，還被排除在記者會外，顯見從記者會到中評會的決議，民眾黨高層早已有定見。