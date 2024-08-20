台鐵產業工會今晚披露一份公文，內容指出交通部近日函文台鐵公司，通過董事長與總經理薪給標準調整，調薪幅度高達40％、調薪5萬餘元，溯及既往至今年1月。工會大酸，董事長與總經理是公司化最大贏家，安全改革還沒到、員工低薪待遇不改，竟是高層先調薪。

台鐵產供秘書長朱智宇表示，當員工還在領著夜班津貼每班120元、車長備勤津貼每小時88元、臨軌作業人員危險津貼每小時40元的微薄津貼，第一線副站長主管加給也久未調整，這些基層人員在第一線為運輸安全工作時，台鐵高層直接透過為自己加薪，拿到高於基層員工數倍的月薪。

朱智宇說，產工數次爭取每月2000元的留才津貼應調高，否則3、4萬元的低薪待遇留不住員工，甚至公司化後新進員工待遇表也未見蹤影，交通部與台鐵公司都只表示有賺錢再說。

如今董事長、總經理領著將近20萬的月薪，請問什麼時候可以公布待遇表？什麼時候可以改善低薪員工待遇？產工要求交通部與行政院應主動介入，凍結此次調薪案，直到台鐵高層徹底做好安全改革、改善低薪待遇才可以調薪，「否則這樣的結果就是人神共憤」。