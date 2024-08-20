暑假剩半個月，把握尾聲，新光三越台北信義新天地舉辦多場精彩活動，其中話題展覽「名偵探柯南連載30周年紀念展」於A11 6F持續展出，展期到9月1日；「庫洛魔法使25周年紀念快閃店」即日起至9月15日於A9 9F展出，打出入場「完全免費」，邀請大家和巨大庫洛牌、小櫻小狼立牌合影，還有限定的紀念拍貼機，快閃店也推出限定系列餐點，包括可魯、斯比立體的「馬卡龍香草起司蛋糕」，以及夢幻的「魔法杖棒棒糖」等，8月24日還有超萌守護獸小可將降臨快閃店現場與粉絲互動。

此外，SNOW PEAK、MSMR、UNKNOWNDOMAIN潮流快閃店，韓團SEVENTEEN快閃等多家話題新櫃，也於新光三越信義新天地登場，鎖定潮流愛好者。日本頂級戶外露營品牌「SNOW PEAK」 POP UP STORE即日起至9月10日，除了露營用品販售，還有服飾系列商品，消費可獲得品牌杯墊。韓國梨泰院潮牌女鞋「MSMR」，此次官方授權快閃門市也來到A11 1F，品牌推出大勢韓國男團NCT DREAM、韓國女團Red Velvet同款，快閃店限定期間全系列商品買4送1，只到8月21日。

新光三越信義新天地A11 1F SNOW PEAK新櫃快閃。（新光三越提供）

潮人配備大集結的「UNKNOWNDOMAIN（未知領域）」，此次於A11快閃至9月1日，推出極簡系列，將高級的街頭模樣透過單品展現態度，是開學前要入手一雙的好物。