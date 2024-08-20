邰智源、楊祐寧、王淨、馬念先、黃宣、LuLu等人今(20)日出席Netflix最新影集《正港分局》記者會。日前王陽明因拒絕粉絲要求比愛心合照，還嗆這姿勢「娘炮」引起軒然大波，邰智源在記者會現場大比臉頰愛心，笑說：「不會啊，這很好，不會太娘。」卻被楊祐寧虧他比的愛心太小很像腰子（腎臟），全場笑翻。

楊祐寧在戲裡飾演邰智源角色的年輕時期，邰智源自爆知道角色當下，就去楊爸爸的火鍋店道歉，「我就跟他說對不起，他還說您不要介意，完全不擔心」。

提到2人的共通性，楊祐寧一臉認真說：「共同性是我們長得很像吧，我們臉都偏小。」邰智源搞笑向楊敬禮示意，還霸氣喊被網友攻擊的話他來擔，Lulu在旁吐槽：「當然是你擔，難道是楊祐寧擔？」

王淨（上排左起）、馬念先、LuLu、小胖（下排左起）、林鶴軒互動可愛。（Netflix提供）

王淨在劇中與邰智源有許多對戲，她坦言合作心情：「本來就很喜歡邰哥了！但之前都沒有機會可以合作，在這次拍攝後，感覺邰哥是一位真的非常專業的演員，也真的是很幽默的人。他在拍攝過程中，都能夠輕鬆化解緊張的氣氛，讓我們的對戲的過程更加輕鬆了！」

邰智源相隔10年後再度回歸影集演出，被問及睽違演出就當上成語殺人魔「水源」的心情：「這個角色有著很獨特的性格，也讓我在表演上有更多發揮的空間。希望這次能藉由這個角色帶給觀眾看見不一樣的我！」

在預告中，有一場邰智源用頭猛力撞王淨的打鬥戲，對此王淨分享：「那場動作戲邰哥用頭猛力撞我，雖然畫面看起來是蠻痛的，但在拍攝的時候他非常小心，原先還以為拍攝這場我的頭隔天會腫起來，所以整個拍攝起來就非常順利。」邰智源笑說：「可能拍個幾次，就會練成鐵頭功了！」《正港分局》將於8月22日全球Netflix獨家上線。