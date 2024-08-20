1992年台視播出的電視劇《新白娘子傳奇》集結三大美女飾演劇中角色，趙雅芝飾演「白蛇」、葉童反串飾演「許仙」、陳美琪飾演「青蛇」。該劇一播出就造成轟動，是不少人心中經典，更是大陸電視台重播率最高的電視劇之一。一轉眼30幾年過去，三人都已經年過60，近日三人合體拍片，掀起一波回憶殺，「凍齡」狀態也引發討論。

《新白娘子傳奇》三大主演因戲結緣，多年過去，感情依舊，近日三人在抖音曬出同框畫面。69歲趙雅芝、66歲陳美琪、61歲葉童身材還是跟年輕時一樣、氣色紅潤，狀態看起來都維持的非常好，不說完全猜不出實際年齡。三人都特地配合30年前劇照去穿搭，葉童穿著藍色西裝套裝帥氣現身，趙雅芝和陳美琪則是分別穿上白色和青色的禮服，看起來十分優雅。

《新白娘子傳奇》三大主角合體，重現經典。（圖／翻攝自趙雅芝 抖音）

影片中，三人手牽手，陳美琪說：「百年修得同渡船，我們都30年了」，葉童也驚嘆：「是呀，已經30年了」，趙雅芝則回：「對呀，希望30年之後，我們也可以一起聚在這裡一起唱歌」。也在影片最後，放上當時的劇照，並感性寫下：「《新白娘子傳奇》永不劇終」。

「白素貞」趙雅芝和「許仙」葉童同框。（圖／翻攝自趙雅芝 抖音）

《新白娘子傳奇》1992年版本劇照，趙雅芝、葉童。（圖／中時資料照）

畫面一曝光，劇迷都感動留言表示：「很愛她們三個，最經典的電視劇，陪我長大，一直很愛看，至今也愛看」、「看了不下20遍了」、「在過30以後他們幾歲了」、「今年暑假又刷了一遍，好幾個點還是會跟著哭」、「葉童為了趙雅芝可是發了不少抖音，真愛啊」、「葉童好有氣質」、「趙雅芝漂亮了一輩子，葉童帥了一輩子」。