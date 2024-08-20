與總統賴清德親近的交通部長李孟諺因被爆婚外情案，19日閃辭交通部長，成為1950年代以來任期最短的交通部長。藍委李彥秀指出，李孟諺10年外遇突然曝光，顯然就是「隔山打牛」，衝著賴清德而來。國民黨立委謝龍介直言，最難堪的還是賴清德苦心經營的清高形象，結果完全管不住「下面的下面」，領導力難免被質疑。早先台南黑金爭議，賴說公職人員「屁股有幾根毛」他都知道，當初的牛皮吹大了，現在怎麼面對？

「台南幫崩壞？賴神話破滅？」謝龍介今(20日)在臉書發文表示，交通部長李孟諺被爆出有婚外情，小三來自大陸，床照也曝光，火速就請辭獲准，如果再加上接受性招待被起訴的前行政院發言人陳宗彥，賴清德總統的嫡系，在台南市長時期的左右手，已經雙雙折損。

謝龍介強調，正所謂外行看熱鬧，內行看門道，這當然是衝著賴總統而來，斷你的臂膀，削你的威風，要不是黨內派系反撲，更嚴重的，就是對岸滲透。賴總統現在難了，一是原本就沒什麼人馬，台南幫又接連出事，還未出事的能用嗎？會不會也綁著不定時炸彈？二是交通部長懸缺了，又要重新思考派系平衡，交通部每年掌管數千億元預算，各種建設，各種補助，是兵家必爭之地，一個不小心沒拿捏好，派系會鬥得更兇。

謝龍介直言，最難堪的還是賴總統苦心經營的清高形象，結果完全管不住「下面的下面」，領導力難免被質疑，早先台南市正副議長賄選案，加上光電黑金，賴總統說台南市各公職人員「屁股有幾根毛」他都知道。當初的牛皮吹大了，現在要怎麼面對社會大眾，賴總統好歹給個說法？