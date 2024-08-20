荷蘭光刻機巨頭艾斯摩（ASML）執行長克里斯多弗．富凱（Christophe Fouquet），在對媒體的一項聲明中表示，儘管中國在晶片技術上落後美國約10年，但全世界─特別是汽車行業─仍然迫切需要中國生產的「傳統晶片」。

據《快科技》報導，富凱在此前接受採訪時曾強調，全球對傳統晶片的需求正在急劇上升，而這類晶片的生產利潤並不高，導致西方企業的投資意願猶豫不決。

他指出，歐洲甚至無法滿足自身需求的一半，這使得包括歐洲在內的全球市場對中國的傳統晶片產能有著極大的依賴性。

富凱認為，即使面對全球大國可能實施的進一步限制，中國在傳統晶片領域的產能優勢仍然明顯。

在談及中國是否能製造出極紫外（EUV）光刻機時，富凱表示，鑒於開發過程的複雜性，目前中國在這方面「還有很長的路要走」。

但他同時提醒，如果試圖阻礙中國晶片產業的發展速度，就必須考慮在國內制定半導體生產計劃，以滿足供應鏈的需求。