台灣機械工業公會網羅上百位退而不休精實顧問及產學研專家投入TPS (Toyota Production System)，協助業者進行精實轉型，連接客戶價值 , 為產業競爭力找解方，20日舉行TPS精實活動成果觀摩。

機械公會指出，機械公會2018年開始推動機械業會員廠商導入TPS精實管理，獲經濟部產業發展署大力支持，2020年網羅產學研及退休等精實專家，輔導機械業導入TPS精實管理，截至今年，已促成82家廠商、118個案次投入精實改善。百餘位TPS輔導專家，引導廠商改變批量生產習慣，提升客製化能力，幫助廠商強化基本功的方式活化台灣競爭力。20日舉行精呈科技TPS精實與數位融合成果觀摩活動，吸引60餘位推動精實改善的產學研專家及業者，共襄盛舉，也邀請經濟部產業發展署主任秘書林德生與會。

林德生致詞表示，過去幾年，智慧機械產業推動方案已有顯現成效，包括協助國內機械產業與製造業導入數位化，藉由數位化讓機器設備運作及製程訊息可視化，讓企業經營過程的「浪費」，像是機台閒置、在製品過多等問題隨之浮現。精實管理就是消除浪費的最好解方。

林德生也肯定對機械公會大力推動機械業精實管理，並對機械公會網羅各界TPS資深顧問專家學者共同投入輔導等努力，給予高度肯定。

機械公會理事長莊大立表示，經濟部產業發展署大力支持下，TPS逐步落實到產業界。推動過程中，輔導顧問是非常關鍵的角色，要先從企業既有的現狀著手進行盤點，協助廠商找到工程瓶頸點，再帶領團隊一一解決，讓製造現場動起來。機械公會五年來，除邀請國瑞TPS推進中心團隊給予業者輔導協助外，網羅國瑞退休的TPS輔導專家，以及成大、逢甲、東海等工業工程系等教授們支援，前往訪廠、診斷、提出改善建議及投入輔導等。

莊大立表示，隨產業發展，精實管理推動計畫2022年開始改善主軸，除精實製造現場外，也納入數位與精實的融合。今年更將CEO Lean精神帶入計畫推動宗旨，呼籲企業必須由經營者來帶動全員的參與。期望企業透過數位化技術的驅動，逐漸將研發、營業及製造等各部門串連起來，透過充份的溝通，打破部門間隱形的牆，以製造「客戶會買單的產品」為共識，達到人才培育、企業轉型及提升國際競爭力的最終目的。

機械公會指出，精呈科技於2006年成立，產品以線切割機、放電加工機、微細孔加工機為主，公司堅持研發自主，藉由高度的機電開發核心能力，打造CNC線切割機卓越傑出的性能。其客製化的產品，廣泛應用在高精密度模具、精密高硬材零件加工，包含、汽車、3C、醫療、航太等產業，並以自有品牌「EXCETEK」行銷全球30多國。精呈自2019年引進國瑞進廠輔導，精呈總經理張瑞成率領第一線幹部全程參與，從繪製物與情報流圖基本功展開，針對每一個瓶頸點逐一解決，去年開始將交期難以掌握的整機鑄件由外包轉自製，準交率提升24％、公司自製率達到40％，大幅降低加工成本及縮短交期。精呈科技多年持續推動TPS的堅持，是機械業少有的代表性廠商之一。