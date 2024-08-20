民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，柯宣布由時任競選總幹事黃珊珊擔任「善後小組」召集人。對此，前立委郭正亮20日就表示，「這裡有一點要互相保護，就是黃珊珊知道的事情就不要講，大概只講作帳的部分，因為有一些錢的流向，只有柯文哲、李文宗、李文娟自己清楚，這才是關鍵」，引發討論。

郭正亮20日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「黃珊珊不會丟不分區，所以當然要和柯文哲綁在一起戰鬥」，郭正亮坦言，「我覺得柯文哲找黃珊珊當善後小組召集人就滿奇怪的，因為妳是總幹事，事實上至少是有過失的，結果怎麼是妳在做善後小組召集人？我的感覺在這裡就有某種程度的定調」，郭正奘吃，「第一個就是黃珊珊不分區過關了；第二個就是要咎責到李文宗跟端木正，這兩個人就是會被開除黨籍，再來就是檢方沒有約談黃珊珊」。

郭正亮指出，「柯文哲是聰明人，他知道檢方都是約談跟犯罪最有關係的人，就是李文宗、李文娟、端木正，這裡面有帳務不實的部分，也有錢流向不清楚的部分，但沒有黃珊珊」，郭正亮認為，「所以我覺得柯文哲跟檢方的想法一樣，這兩個人都要犧牲」。

郭正亮最後也提到，「這裡有一點要互相保護，就是黃珊珊知道的事情就不要講，大概只講作帳的部分，因為有一些錢的流向，只有柯文哲、李文宗、李文娟自己清楚，所以柯文哲有沒有涉及法律文題，關鍵是李文宗李文娟會不會變成污點證人，這才是關鍵」。