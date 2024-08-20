全聯各類生活食品、用品都相當齊全，是不少民眾日常採購的熱門店家之一。近日就有位媽媽在網路上發文指出，現在一款市面上S牌熱門蛋捲正在特價，一般的普通包要32元，但經濟包一盒裡面有三包，售價只要58元，他直言，「CP值簡直爆表啊！」。網友看到這篇文章後，也稱真的很划算，「不買對不起自己」。

原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》中發文提到，近日逛全聯意外發現，某款S牌熱門蛋捲經濟包一盒居然特價只要58元，而旁邊普通包1包32元，經濟包裡面有3包普通包，算起來比買二送一還便宜啊！自己實在忍不住就買了2盒回家。

她接著指出，「回家立刻開吃蛋捲，雖然好像比印象中細一點，但一樣滿滿蛋香、酥脆不油膩，還分三包小包裝，不用怕沒吃完軟掉，跟兒子分一人2條，不會過量，也不會膩，CP值簡直爆表！」

對此，網友紛紛留言表示，「只有全聯賣這款蛋捲原味小包裝，趁特價搬了三盒」、「今天也買了兩盒」、「小包裝分著吃，配無糖茶，剛好」、「平常賣78元，現在58元，不買感覺對不起自己，只到8/18的樣子，趕緊多買一些」、「超便宜不買對不起自己」、「趁便宜囤起來！」、「買了挺划算」。