資深藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐，日前擔任實境秀《拳願之星》的導師，怎料途中卻與「台中燒打雞」韓森發生衝突，掀起熱議；原定兩人將在10月正式走上擂台比賽，沒想到孫安佐的經紀人「重讀教條」20日竟拍影片發聲，透露孫鵬、狄鶯不滿遭韓森影射，要求主辦方及韓森3天內出面給交代。

重讀教條在影片中坦言，對於近期孫安佐的新聞感到遺憾，透露自己當天也在現場，「我們的看法很簡單，只要現場沒有打起來，其他都是小事，我們是想把怒氣放在擂台上正式解決，因為這個是男子漢的作法」。然而，他對《拳願》的專業度表示質疑，「為什麼這個節目在還沒有發出去之前，就有人流出這個畫面？誰來負責？」

重讀教條指出，近日積極與主辦方溝通舉辦拳賽的事宜，但討論過程中，突然發生一件嚴重的事情，因為孫鵬、狄鶯對於韓森的發言感到不滿和憤怒，「針對孫安佐他們沒意見，但是已經罵到他們父母那邊去了。什麼排泄物無法清理，這件事情不就是在影射家長嗎？」直言若不出面給個交代，「我看拳願也不用辦下去了」。

重讀教條表示，孫鵬、狄鶯不會放任兒子去跟一個不懂得尊師重道的人比賽，「更何況他們也嚴重懷疑韓森的目的不單純，疑似想利用這場拳賽提高自己的身價」，但在尊師重道還沒搞清楚的情況下，「孫鵬哥絕對不會答應這件事情」。並強調現在的問題已擴及拳願、韓森與2位長輩，「如果長輩今天漠視這件事，不就代表你把2位長輩的面子往地上踩嗎？」

最後重讀教條認為，這場比賽的是贏是輸已不重要了，現在要先解決尊師重道的事情，以及影片未開播先流出的問題，「我代表兩位家長，就給韓森、拳願3天內的時間做回覆，你們自己看著辦」，看來這件事已越演越烈。