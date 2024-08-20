民眾黨主席柯文哲政治獻金陷入風波，而監察院在今年4月就查出柯文哲帳戶收支相差2000萬元，並要求補正，不過柯文哲卻表示不知道此事。對此，台北市議員林延鳳表示，監察院的重要信件一定是用「掛號」送達，且收件人就是候選人名字，這也代表相關公文不是寄去民眾黨就是寄去柯文哲家裡，更狠批柯文哲不知道，「鬼才會相信！柯文哲大說謊家」，同時柯文哲此舉也讓資深媒體人陳揮文20日就表示，「柯文哲連一個黨、一個競選總部都弄不好，你怎麼可能是一個好的總統？都在講大話，說要改變台灣，先把你這個小黨弄好吧」，引發討論。

林延鳳20日在臉書上PO出一篇「柯文哲今天說監察院4月提醒收支不符，他都不知道！」的文章表示，「我特別把自己2022年申報政獻後監察院回函拿找出來。監察院的重要信件一定是用「掛號」送達，且收件人就是候選人名字，這也代表相關公文不是寄去民眾黨就是寄去柯文哲家裡（通訊地或戶籍地）」。

林延鳳指出，柯文哲說他都不知道，有三種可能，「陳佩琪藏起來沒讓柯文哲知道」、「民眾黨藏起來不讓黨主席知道」、「柯文哲說謊面不改色」，林延鳳也猜民眾黨可能會回應：「我們沒有收到公文，是系統直接退件」。

這讓林延鳳質疑，如果系統都直接退件就代表帳務有問題，柯文哲、黃珊珊說都不知道，4到7月整個競總不知道在幹嘛，最後讓會計師「自行調節」？林延鳳最後也說，「鬼才會相信！柯文哲大說謊家」。

對此，陳揮文20日就在廣播節目《飛碟晚餐》中表示，「這合理嗎？監察院是用掛號寄給候選人的，林延鳳把這個信封留著，柯文哲說不知道這可行嗎？柯文哲你的政治獻金怎麼申報不知道、競選經費也不知道、木可公司在幹嘛你也不知道，你什麼事都不知道，當什麼總統？」

陳揮文更直言，「柯文哲什麼都推給會計師，推給財務記帳人員，那你在選什麼？我不相信他不知道」，陳揮文最後也動怒開嗆，「管帳、管錢的一定是總統候選人最信任的人，一般人是碰不到，也管不到的，柯文哲現在說什麼都不知道，那你到底在幹嘛，你連一個黨、一個競選總部都弄不好，你怎麼可能是一個好的總統？都在講大話，說要改變台灣，先把你這個小黨弄好吧」。