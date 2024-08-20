類鼻疽疫情延燒，中市再增1例確診個案，為台中大里區1名有糖尿病史的50多歲男子凱米颱風期間帶著腿傷、無防護裝備下到住家旁溪邊工作，8月初出現反覆發燒、倦怠、食慾下降症狀，8月中旬就醫經醫院採檢送驗，昨（19日）晚間證實就是感染類鼻疽，現在住院治療中，這也是台中市8月以來第3例類鼻疽確診個案。

台中市衛生局指出，繼上周中市太平區出現2例類鼻疽感染個案後，昨疾管署再通知新增1例確診個案，經過疫調，病患為大里區50多歲男性，有糖尿病等慢性病史，經疫調發現該案於凱米颱風期間，腿部有開放性傷口，無著適當防護裝備情形下，曾至鄰近溪流的工作場域整理環境，疑似因此感。

患者8月初出現反覆發燒、倦怠、食慾下降症狀，8月中旬經就醫後由醫院採檢送驗，19日經中央認可實驗室研判確定，目前仍住院治療中。

台中市衛生局長曾梓展表示，凱米颱風過後，國內陸續有類鼻疽疫情發生，類鼻疽常見的病徵，包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可能導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，須儘速以適當抗生素治療；另感染類鼻疽後，可能產生重症的高風險族群，包含糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損等過去病史者。

曾梓展提醒，民眾至積水區域或清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片）刺傷或割傷，防止感染類鼻疽、鉤端螺旋體及破傷風等災後傳染病。