許多人都曾遇到小孩哭鬧的狀況。一位女子近日和男友到某商場扭蛋區逛街時，遇到一位小女童瘋狂尖叫、狂奔、吵著要買扭蛋，沒想到女童的媽媽故作優雅、站在一旁完全不制止，放任女童大吵大鬧，直到媽媽的友人出面才終於結束鬧劇，讓女子怒轟女童媽媽根本是恐龍家長，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛痛批，女童媽媽根本是只會生不會教。

原PO在Dcard發文表示，一開始女童就在瘋狂尖叫、狂奔，媽媽則在一旁跟友人聊天，「之前也是有人很沒品，我女兒在那邊大叫，然後陌生人就衝過去吼她，說她沒家教公眾場合吵什麼吵，我那時候就直接走過去罵那個人，說：『小孩還那麼小，你有必要那麼兇嗎？包容一下小朋友很難嗎？憑什麼教訓我小孩啊？』，真的是很好笑欸，憑什麼罵別人小孩，就大叫而已，又沒怎樣」，讓正在逛街的原PO和男友相當無奈。

原PO指出，女童和媽媽討錢買扭蛋被拒絕後更是變本加厲，開始尖叫、哭喊、咆哮，媽媽卻只遠遠的說，「妳慢慢吵，我不會妥協，妳等等自己看看丟不丟臉，等等不走我就走囉」，完全不在意女兒造成他人困擾，最後媽媽同行友人看不下去、直接抱走女童才結束鬧劇，不過媽媽的育兒方式讓原PO相當不滿，「要生小孩可以，要保持妳當媽的優雅也可以，但麻煩請教好再帶出門，不要製造社會的成本，不要造成其他人的困擾，沒人有義務要包容妳的小孩！」

對此，許多網友紛紛回應，「笑死，自以為很有風度很會教小孩，只會生不會教」、「還自以為瀟灑，但旁人看起來倒是像小丑」、「這位媽媽沒發現她比女兒更丟臉欸」。