台灣LG宣布在韓國的CineBeam Q 小銀河4K微型投影機正式登台，擁有4K高畫質，機身不到1.5公斤，復古金屬外盒的時尚設計，兼具外型與功能，是新一代的美型視聽機。

LG CineBeam Q 小銀河外殼採用高級金屬質感打造，搭配磨砂工藝，呈現美型家電質感。（LG提供）

CineBeam Q小銀河克服傳統投影機在硬體上長期以來的弱點，搭載3道RGB鐳射，擁有154% DCI-P3 超廣色域呈現力，同時還支援HDR 10，可呈現出更高對比的影像，展現豐厚的影像立體感。」，另外，CineBeam Q小銀河的畫面對比度更是來到超越同級投影機的450,000:1，輔以 500 ANSI流明，組合出最適合的影像品質，兼顧畫面大小和影像細節。

LG CineBeam Q 小銀河獨創360度的支架設計，實現躺著追劇的慵懶自由。（LG提供）

一般投影機不僅架設要考慮距離，要將畫面調整成正確的角度也相當花費時間，CineBeam Q 小銀河獨創360度的支架設計解放視線，開機後可即時自動對焦並搭配最高十五點的梯形修正功能，不受空間限制、隨處開啟劇院模式；同時，僅需3.2公尺，CineBeam Q小銀河就能投放大至120 吋的畫面。

便攜的LG CineBeam Q 小銀河重量不到1.5公斤，移動方便。（LG提供）

小銀河於募資平台早鳥預購時反應相當熱烈，現已於LG官方線上商城正式上市，即日起更推出「獨享電影派對組 」與「小銀河 X 小宇宙銀黑星幻劇院組 」、「小銀河 X 小宇宙閃耀星空劇院組 」限時獨家組合，每組只要3萬9900元。