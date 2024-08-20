民眾黨陷政治獻金風波，中評會今約談時任競總總幹事黃珊珊、時任競總財務長李文宗、委任會計師端木正3人。歷經將近4小時討論，民眾黨中評會稍早做出決議，李文宗、端木正開除黨籍，黃珊珊則是停權3年。對此，前立委郭正亮20就表示，「民眾黨跟每個立委都有簽協議，每個人只能當2年，我不知道會不會落實這個2年條款，柯文哲真的要這樣強制執行嗎？那他未來在立法院的問政會出大問題」，引發討論。

郭正亮20日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「停權不等於除掉不分區，基本上民眾黨本來有三個方案，第一個就是除名，開除的話就代表不分區一定沒有了，另一個就是停權附加自己的辭職聲明，黃珊珊顯然不願意辭職，所以就只剩下停權，這就是第三個方案，等於是過了最輕的方案」。

郭正亮坦言，「事實上民眾黨跟每個立委都有簽協議，每個人只能當2年，我不知道會不會落實這個2年條款，柯文哲真的要這樣強制執行嗎？那他未來在立法院的問政會出大問題」，郭正亮最後也說，「因為現在好歹有幾個明星表現的不錯，如果是做四年，停權三年也滿了，不排除還可以當一屆，所以沒有任何影響」。